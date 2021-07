Inarrestabili Maneskin | la band finisce sui grattacieli di Times Square FOTO

(Di venerdì 2 luglio 2021) Nuovo successo per iPrima la vittoria a Sanremo 2021, poi all’Eurovision che ha permesso alladi consacrarsi in tutta Europa e non solo. Istanno sfornano un successo dopo l’altro grazie al brano Zitti e buoni, ma anche il loro album contentente la canzone sta raggiungendo tutte le vette. Oggi arriva L'articolo proviene da Novella 2000.

x_justoneday : RT @Raffipaffy: Arrivati anche a TIME SQUARE, la loro POTENZA semplicemente INARRESTABILI MANESKIN MONDO DOMINAZIONE e noi la stiamo vivend… - Raffipaffy : Arrivati anche a TIME SQUARE, la loro POTENZA semplicemente INARRESTABILI MANESKIN MONDO DOMINAZIONE e noi la stiam… - Sandra_Mlf : INARRESTABILI ????? #Maneskin #love - RadioSubasio : I Måneskin sono inarrestabili... fanno anche meglio degli ABBA!!! - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: #maneskin inarrestabili: due canzoni nella top ten inglese -

: la corsa internazionale dei Måneskin continua dopo il trionfo all'Eurovision Song Contest 2021. La band italiana sta, infatti, portando oltre i confini il rock Made in Italy ...sonoconquistando fan in tutto il mondo. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo , dell' Eurovision e la conquista delle classifiche oltreoceano, dall'Inghilterra all'...Ancora un grandissimo traguardo per i Maneskin, la banda è finita sui grattacieli di News York: ecco la foto a dimostrarlo.I Maneskin continuano a raccogliere record e success i, rendendoci orgogliosi in tutto il mondo. La band romana, vincitrice di Sanremo ed Eurovision Song Contest, ha raggiunto un nuovo importante rico ...