In semilibertà la mamma che uccise le tre figlie | “Ho fatto la cosa giusta”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Edlira Dobrushi è unadi 37 anni che è arrivata a uccidere le proprie trenel sonno. Dichiaratasi colpevole, ha subito detto “Le ho salvate”. Infatti, dopo essere sopravvissuta a un aborto e a una separazione, aveva paura di non riuscire a farle crescere degnamente e che loro fossero costrette a darsi alla prostituzione. Un gesto dettato dalla disperazione Sidny, 3 anni, Keisi, 11 anni e Simona, 13 anni. Sono questi i nomi e le età delle bambine che hanno tragicamente perso la vita per mano della loro stessa madre, in preda a un raptus estremo. Solo Simona, la più grande, ha provato a ribellarsi alla madre, però totalmente invano. ...