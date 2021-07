In ritardo le patch di luglio per i Google Pixel: c’è un motivo valido (Di venerdì 2 luglio 2021) I dispositivi Google Pixel riceveranno le patch di sicurezza di luglio 2021 con un leggero ritardo rispetto ai tempi cui il colosso di Mountain View ci ha abituato. Quest’anno la Festa dell’Indipendenza negli Stati Uniti verrà festeggiata di lunedì, cosa che ha automaticamente spostato il rilascio della patch mensile di circa una settimana. Tutti sappiamo che, in genere, il primo lunedì del mese è dedicato alla distribuzione degli aggiornamenti OTA per i Google Pixel con relativo dettaglio dei Pixel Secury Bulletin e Android Security ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) I dispositiviriceveranno ledi sicurezza di2021 con un leggerorispetto ai tempi cui il colosso di Mountain View ci ha abituato. Quest’anno la Festa dell’Indipendenza negli Stati Uniti verrà festeggiata di lunedì, cosa che ha automaticamente spostato il rilascio dellamensile di circa una settimana. Tutti sappiamo che, in genere, il primo lunedì del mese è dedicato alla distribuzione degli aggiornamenti OTA per icon relativo dettaglio deiSecury Bulletin e Android Security ...

