In ribasso Boeing su atterraggio di emergenza aereo cargo 737

(Teleborsa) – Ribasso per Boeing, che presenta una flessione dell'1,11%, portandosi a 237,1. A pesare sul colosso statunitense dell'aereonautica è la notizia che un aereo cargo 737 ha effettuato un atterraggio di emergenza al largo della costa di Honolulu (Hawaii), dopo che i piloti avevano segnalato problemi al motore. "I piloti avevano segnalato problemi al motore e stavano tentando di tornare a Honolulu quando sono stati costretti a far atterrare l'aereo in acqua", ha detto la Federal Aviation Administration (FAA). La Guardia Costiera degli Stati Uniti ...