In ginocchio contro il razzismo: perché penso che la logica dei gesti simbolici generi mostri (Di venerdì 2 luglio 2021) Molti di noi ricordano quando, grossomodo nel ventennio finale del secolo scorso, ci si scandalizzava per gli stipendi dei calciatori. Undici ragazzotti in braghe corte che inseguivano una palla su un campo d’erba sembravano effettivamente guadagnare troppo rispetto agli stipendi medi dei lavoratori. Indubbiamente qualcosa è cambiato se, oggigiorno, il motivo di scandalo dei medesimi undici ragazzotti sembra essere dovuto al fatto che costoro si inginocchino o meno per supportare una battaglia sacrosanta quale è quella contro il razzismo. Ad essere cambiato più di tutti è il modello capitalistico, che una volta produceva perlopiù beni materiali, mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Molti di noi ricordano quando, grossomodo nel ventennio finale del secolo scorso, ci si scandalizzava per gli stipendi dei calciatori. Undici ragazzotti in braghe corte che inseguivano una palla su un campo d’erba sembravano effettivamente guadagnare troppo rispetto agli stipendi medi dei lavoratori. Indubbiamente qualcosa è cambiato se, oggigiorno, il motivo di scandalo dei medesimi undici ragazzotti sembra essere dovuto al fatto che costoro si inginocchino o meno per supportare una battaglia sacrosanta quale è quellail. Ad essere cambiato più di tutti è il modello capitalistico, che una volta produceva perlopiù beni materiali, mentre ...

