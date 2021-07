In Fvg 21 nuovi casi di coronavirus, solo 6 ricoverati (Di venerdì 2 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Meno di 300 nuovi casi di coronavirus in Fvg,… Restano vuote le terapie intensive in Fvg: il… In Fvg 12 nuovi casi di coronavirus: il ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 2 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Meno di 300diin Fvg,… Restano vuote le terapie intensive in Fvg: il… In Fvg 12di: il ...

Advertising

marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 21 nuovi casi e nessun decesso. Sempre vuote le terapie intensive, mentre i pazienti negli altri reparti scendon… - iMagazineTwit : Registrati 21 nuovi casi, mentre restano sempre vuote le terapie intensive. Nessun decesso #coronavirus #covid19… - infoitinterno : 21 nuovi contagi in Fvg. Calano a 6 i pazienti Covid - messveneto : Covid, in Fvg nessun decesso: sono 21 i nuovi contagi - Riccardi_FVG : ??#Covid: terapie intensive vuote e calano altri ricoveri?? Oggi in #FriuliVeneziaGiulia su 3.505 tamponi molecolar… -