In Europa si uccide in nome dell'Islam ma la cosa non fa notizia (Di venerdì 2 luglio 2021) Ancora una volta sui siti italiani e sui giornali passano rapidamente se non vengono ignorate del tutto le news di attacchi di terroristi Islamici (spesso con problemi di stabilità mentale) capaci di aggredire ed uccidere dei passanti in strada. Come vengono ignorate e non raccontate le imprese della nuova Isis tutt'altro che morta e sconfitta. Germania Mentre in Siria, Iraq, Afghanistan e nella regione del Fezzan libico i terroristi Islamici si riappropriano di intere aree di territorio fecendosi beffe delle Conferenze internazionali organizzate per discutere su come "contrastare l'Isis", in ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 luglio 2021) Ancora una volta sui siti italiani e sui giornali passano rapidamente se non vengono ignorate del tutto le news di attacchi di terroristiici (spesso con problemi di stabilità mentale) capaci di aggredire edre dei passanti in strada. Come vengono ignorate e non raccontate le impresea nuova Isis tutt'altro che morta e sconfitta. Germania Mentre in Siria, Iraq, Afghanistan e nella regione del Fezzan libico i terroristiici si riappropriano di intere aree di territorio fecendosi beffee Conferenze internazionali organizzate per discutere su come "contrastare l'Isis", in ...

Advertising

glooit : In Europa si uccide in nome dell'Islam ma la cosa non fa notizia leggi su Gloo - Mary35999509 : RT @tonyoli8: @robertosaviano @SeaWatchItaly L'Italia insieme all'Europa contribuisce a finanziare anche lo Stato d'apartheid d'Israele che… - tonyoli8 : @robertosaviano @SeaWatchItaly L'Italia insieme all'Europa contribuisce a finanziare anche lo Stato d'apartheid d'I… - ideadestra_ : #Corano è interpretato spesso a cazzo di cane! E' un fatto antropologico! Quando in nome #Islam si uccide in… - starrysky4MJ : Boicottaggio di turismo della Danimarca e le Isole Fær Øer!! L’Europa che uccide delfini e balene!!! La #Grindadrap… -