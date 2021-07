In caduta libera Lordstown Motors su inchiesta Dipartimento di Giustizia (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Aggressivo avvitamento per Lordstown Motors, che tratta in perdita del 10,58% sui valori precedenti, portandosi a 9,3. A incidere sull’andamento del titolo della casa automobilistica americana di veicoli elettrici (quotata al Nasdaq) è la notizia che il Dipartimento di Giustizia USA avrebbe aperto un’inchiesta sulla società. Lo riporta il Wall Street Journal, il quale sottolinea che l’inchiesta è gestita dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan ed è in una fase iniziale, anche se non viene riportato il motivo per cui è sotto indagine. Non è la prima grana ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 10,58% sui valori precedenti, portandosi a 9,3. A incidere sull’andamento del titolo della casa automobilistica americana di veicoli elettrici (quotata al Nasdaq) è la notizia che ildiUSA avrebbe aperto un’sulla società. Lo riporta il Wall Street Journal, il quale sottolinea che l’è gestita dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan ed è in una fase iniziale, anche se non viene riportato il motivo per cui è sotto indagine. Non è la prima grana ...

