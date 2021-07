Imagine Dragons: in arrivo un nuovo album (Di venerdì 2 luglio 2021) A tre anni dalla sua ultima opera, gli Imagine Dragons si preparano a tornare con un nuovo disco. Imagine Dragons: quando esce? Lo scorso mercoledì 30 giugno, gli Imagine Dragons annunciano sui suoi social network l’uscita anticipata di Mercury: Act 1. L’uscita dell’album è prevista per il 3 settembre. A tre anni dall’immenso successo di Origins e dal grande tour che ne segue, il gruppo rock americano si prepara a tornare sul palco. Disponibile in pre-order, il quinto album degli Imagine Dragons ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) A tre anni dalla sua ultima opera, glisi preparano a tornare con undisco.: quando esce? Lo scorso mercoledì 30 giugno, gliannunciano sui suoi social network l’uscita anticipata di Mercury: Act 1. L’uscita dell’è prevista per il 3 settembre. A tre anni dall’immenso successo di Origins e dal grande tour che ne segue, il gruppo rock americano si prepara a tornare sul palco. Disponibile in pre-order, il quintodegli...

