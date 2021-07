Ilaria Sanguineti: «Al Giro d’Italia senza bisogno di fare coming out» (Di venerdì 2 luglio 2021) Alla bicicletta è arrivata perché le piaceva la divisa della squadra del fratello più grande. Aveva nove anni e non l’ha più lasciata. Ilaria Sanguineti, classe 1994, nata a Sanremo, è al via del 32esimo Giro d’Italia Donne dal 2 all’11 luglio, live sulle piattaforme digitali di PMG Sport/Starlight che per la prima volta è organizzatore, su Rai Sport HD ed Eurosport. 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo per un percorso di oltre 1.000 chilometri tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Si parte con la crono a squadre da Fossano a Cuneo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 luglio 2021) Alla bicicletta è arrivata perché le piaceva la divisa della squadra del fratello più grande. Aveva nove anni e non l’ha più lasciata. Ilaria Sanguineti, classe 1994, nata a Sanremo, è al via del 32esimo Giro d’Italia Donne dal 2 all’11 luglio, live sulle piattaforme digitali di PMG Sport/Starlight che per la prima volta è organizzatore, su Rai Sport HD ed Eurosport. 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo per un percorso di oltre 1.000 chilometri tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Si parte con la crono a squadre da Fossano a Cuneo.

zazoomblog : Ilaria Sanguineti: «Al Giro d’Italia senza bisogno di fare coming out» - #Ilaria #Sanguineti: #d’Italia #senza - LaCoursebyTDF : RT @valcar_ts: LINE UP Valcar - Travel & Service x La Course by Le Tour de France ???? A.M.Arzuffi ???? Barbara Malcotti ???? Federica Piergiova… - UCI_WWT : RT @valcar_ts: LINE UP Valcar - Travel & Service x La Course by Le Tour de France ???? A.M.Arzuffi ???? Barbara Malcotti ???? Federica Piergiova… - valcar_ts : LINE UP Valcar - Travel & Service x La Course by Le Tour de France ???? A.M.Arzuffi ???? Barbara Malcotti ???? Federica… -