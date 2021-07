Il video della prima auto volante ci dice che il futuro è già qui (Di venerdì 2 luglio 2021) L’auto volante potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Se negli ultimi anni si sono fatti notare numerosi progetti e prototipi annunciati a giro per il mondo – su tutti, Uber Air con i taxi volanti in arrivo a Dubai – la Klein Vision è riuscita a staccare la concorrenza realizzando il primo volo ufficiale con un’auto volante dalla città slovacca di Nitra verso la capitale Bratislava. Un voletto da mezz’ora che potrebbe rappresentare un vero e proprio traguardo storico nella storia dell’automobile e dell’aviazione. Rispetto ai modelli futuristici che puntano a trasformare il concetto stesso di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 luglio 2021) L’potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Se negli ultimi anni si sono fatti notare numerosi progetti e prototipi annunciati a giro per il mondo – su tutti, Uber Air con i taxi volanti in arrivo a Dubai – la Klein Vision è riuscita a staccare la concorrenza realizzando il primo volo ufficiale con un’dalla città slovacca di Nitra verso la capitale Bratislava. Un voletto da mezz’ora che potrebbe rappresentare un vero e proprio traguardo storico nella storia dell’mobile e dell’aviazione. Rispetto ai modelli futuristici che puntano a trasformare il concetto stesso di ...

