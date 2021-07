Il venerdì senza ordinanze di Speranza: l’Italia non cambia colore (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi è un venerdì particolare: il venerdì è sempre stato complicato per me perché si firmano le ordinanze per le regioni, ma questo è il primo venerdì dall’autunno scorso in cui non sarò chiamato a firmare ordinanze: l’Italia è tutta bianca e non sono intercorse modifiche dello status quo, quindi non avrò necessita di firmare altre ordinanze“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto all”iniziativa ‘Ripartiamo‘ in occasione della Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi è unparticolare: ilè sempre stato complicato per me perché si firmano leper le regioni, ma questo è il primodall’autunno scorso in cui non sarò chiamato a firmareè tutta bianca e non sono intercorse modifiche dello status quo, quindi non avrò necessita di firmare altre“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenuto all”iniziativa ‘Ripartiamo‘ in occasione della Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle ...

