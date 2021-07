Il vaccino ha effetti desiderabili (Di venerdì 2 luglio 2021) Sì, il vaccino può avere effetti desiderabili, i concerti, la spiaggia con la famiglia, gli abbracci quando ci si ritrova o ci si saluta nelle stazioni e negli aeroporti, soprattutto i baci. Il governo francese ha lanciato la sua campagna di vaccinazione per l’estate, perché ha il timore che tra spostamenti e distrazioni, la gente rimandi, cambi gli appuntamenti, abbassi la guardia, allontani il momento in cui si potrà dire che l’immunità è raggiunta. E così un uomo e una donna bellissimi e francesissimi si baciano, sensuali e discreti assieme, effetto desiderabile assoluto, “ogni vaccinazione è la vita che riprende”, vacciniamoci e ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Sì, ilpuò avere, i concerti, la spiaggia con la famiglia, gli abbracci quando ci si ritrova o ci si saluta nelle stazioni e negli aeroporti, soprattutto i baci. Il governo francese ha lanciato la sua campagna di vaccinazione per l’estate, perché ha il timore che tra spostamenti e distrazioni, la gente rimandi, cambi gli appuntamenti, abbassi la guardia, allontani il momento in cui si potrà dire che l’immunità è raggiunta. E così un uomo e una donna bellissimi e francesissimi si baciano, sensuali e discreti assieme, effetto desiderabile assoluto, “ogni vaccinazione è la vita che riprende”, vacciniamoci e ...

