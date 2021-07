Il Trattato che difende le donne dalla violenza, per il presidente turco «incita al divorzio e indebolisce la famiglia»... E, purtroppo non è l'unico a pensarlo (Di venerdì 2 luglio 2021) La Turchia è ufficialmente fuori dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza di genere. A nulla sono servite le proteste di migliaia di donne contro il presidente Recep Tayyip Erdogan e la sua firma dall’uscita dal Trattato pur essendo stata la Turchia proprio il Paese che ne ospitò la stesura. Leggi anche › violenza contro le donne: il 4 luglio un Flash Mob a vela in tutta Italia ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) La Turchia è ufficialmente fuoriConvenzione di Istanbul contro lasullee ladi genere. A nulla sono servite le proteste di migliaia dicontro ilRecep Tayyip Erdogan e la sua firma dall’uscita dalpur essendo stata la Turchia proprio il Paese che ne ospitò la stesura. Leggi anche ›contro le: il 4 luglio un Flash Mob a vela in tutta Italia ...

Advertising

giusmaele : RT @GiuseppePalma78: Purtroppo da ieri io e @pbecchi non scriviamo più su Libero. Dopo 4 anni di collaborazione in cui abbiamo dato il mass… - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Temptation Island e la normalizzazione del maschio che non spolvera. La trasmissione, con il pretesto di giocare con la sed… - UffPost : RT @GiuseppePalma78: Purtroppo da ieri io e @pbecchi non scriviamo più su Libero. Dopo 4 anni di collaborazione in cui abbiamo dato il mass… - corra_franco : RT @GiuseppePalma78: Purtroppo da ieri io e @pbecchi non scriviamo più su Libero. Dopo 4 anni di collaborazione in cui abbiamo dato il mass… - CIsmaele : RT @Luca_Arioli: Non accetto lezioni di tolleranza e buonismo dal popolo Belga, quel popolo che per decenni ha trattato i minatori Italiani… -