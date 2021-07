Il tifo giallorosso piange la scomparsa di Vincenzo | “Fratello | ci mancherai”

Advertising

anteprima24 : ** Il tifo giallorosso piange la scomparsa di Enzo Romano: 'Fratello, ci mancherai' ** - siamo_la_Roma : ?? Le parole di #Mourinho ? Il tecnico giallorosso su #Euro2020 ?? 'Da tecnico della #Roma tifo per l'#Italia' #ASRoma - Fabius40884986 : @Luca100celleASR @bancopostismo La vera roccaforte del tifo giallorosso Da 100 celle at quadraro ROMA è solo giallorossa ??? -

ROMA - Ancora poche ore, poi la Roma potrà abbracciare il suo nuovo tecnico. José Mourinho è pronto a volare nella capitale per cominciare la sua nuova avventura in. In attesa dello sbarco, lo Special One ha scherzato a Talk Sport, dove è opinionista per l'Europeo, sul pronostico dell'Italia che domani sera affronterà il Belgio. A tal proposito ...José Mourinho domani arriverà a Roma , per iniziare la sua avventura in. A Talk Sport, come al solito, parla dell'Europeo. Scherzando ha anche parlato della Nazionale italiana: " Un pronostico per Italia - Belgio? Se non dico Italia, domani quando atterro mi ...José Mourinho è pronto per arrivare a Roma. Se non dico Italia, domani quando atterro Durante un’intervista a Talk Sport, ha parlato degli Europei e in particolare della partita tra Italia e Belgio: “ ...José Mourinho è pronto a godersi in tv il match tra Belgio e Italia: lo Special One rivela per quale squadra farà il tifo.