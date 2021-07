Il ruolo della privacy nell’Agenzia cyber e nel Pnrr. Le richieste del Garante (Di venerdì 2 luglio 2021) La protezione dei dati è “un fattore abilitante primario, un presupposto ineludibile anche per la cybersecurity, in quanto tutela ciò che, come il dato, rappresenta l’elemento costitutivo essenziale dell’infosfera”. È quanto dichiarato oggi da Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel corso nella relazione sull’attività svolta nel 2020. Basti pensare che il DIS (Dipartimento informazioni per la sicurezza) ha registrato nel 2020, in Italia, un generale incremento delle aggressioni informatiche (+20%), rivolte nell’83% dei casi a soggetti pubblici. LA COLLABORAZIONE CON IL DIS La consapevolezza ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 luglio 2021) La protezione dei dati è “un fattore abilitante primario, un presupposto ineludibile anche per lasecurity, in quanto tutela ciò che, come il dato, rappresenta l’elemento costitutivo essenziale dell’infosfera”. È quanto dichiarato oggi da Pasquale Stanzione, presidente dell’Autoritàper la protezione dei dati personali, nel corso nella relazione sull’attività svolta nel 2020. Basti pensare che il DIS (Dipartimento informazioni per la sicurezza) ha registrato nel 2020, in Italia, un generale incremento delle aggressioni informatiche (+20%), rivolte nell’83% dei casi a soggetti pubblici. LA COLLABORAZIONE CON IL DIS La consapevolezza ...

