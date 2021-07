Il richiamo del metallo. Mohoric vince al Tour de France (Di venerdì 2 luglio 2021) C’è una sorta di affinità elettiva nel ciclismo che unisce i luoghi ai corridori. Non sempre si manifesta, a volte sì e le caratteristiche di un posto attraggono i giusti protagonisti. Come fosse un richiamo al quale è impossibile resistere. Le Creusot, arrivo della settima tappa del Tour de France 2021, è da sempre cittadina metallica e meccanica, operaia e resistente, luogo di estrazione e trasformazione. Va così da sempre, da quando almeno il carbone è iniziato a essere una necessità. Prima era solo uno sparpaglio di casupole e tenute nobiliari. I nobili se ne sono andati quando è arrivata l’industria, i loro sollazzi sono spariti per ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) C’è una sorta di affinità elettiva nel ciclismo che unisce i luoghi ai corridori. Non sempre si manifesta, a volte sì e le caratteristiche di un posto attraggono i giusti protagonisti. Come fosse unal quale è impossibile resistere. Le Creusot, arrivo della settima tappa delde2021, è da sempre cittadina metallica e meccanica, operaia e resistente, luogo di estrazione e trasformazione. Va così da sempre, da quando almeno il carbone è iniziato a essere una necessità. Prima era solo uno sparpaglio di casupole e tenute nobiliari. I nobili se ne sono andati quando è arrivata l’industria, i loro sollazzi sono spariti per ...

