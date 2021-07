Il PSG dopo Hakimi pesca ancora in Serie A | scelto il nome per l’attacco!

(Di venerdì 2 luglio 2021) PSG-Correa si tratta.l’ acquisto di Achrafdall’Inter, il PSG continua a far spesa in Italia, ora nel mirino dei parigini è finito Joaquin Correa, centravanti biancoceleste. Correa è da anni un punto di riferimento per la Lazio, era lui l’uomo capace di infiammare i tifosi e aprire le difese più chiuse con dribbling e giocate sopra la media. E’ però risaputo che l’argentino preferirebbe cambiare aria e la Lazio, per il momento, sembra disposta ad accontentarlo. Ad oggi, quindi, la sua cessione darebbe al duo Lotito-Tare le risorse economiche per accontentare al meglio il neo allenatore Maurizio Sarri. PSG Correa la trattativa ...

