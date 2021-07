Il procuratore Piscitello | «In questi vent’anni la magistratura ha dato il peggio di sé»

(Di venerdì 2 luglio 2021) L’ex pm della Dda di Palermo, per anni al Ministero della Giustizia e al Dap, critica la deriva mediatica dei colleghi: «Limitare le apparizioni in tv «Essere magistrato oggi è meno piacevole che esserlofa. Siamo meno popolari ma ce la siamo cercata noi, e credo che negli ultimi anni laabbialare immagine di sè». A dirlo, Roberto, ex pm della Dda di Palermo, per anni al Ministero della Giustizia e al Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) e ora sostitutoa Marsala, intervenuto alla presentazione del libro Non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : procuratore Piscitello

Il Dubbio

Spread the love L'ex pm della Dda di Palermo, per anni al Ministero della Giustizia e al Dap, critica la deriva mediatica dei colleghi: "Limitare le apparizioni in tvA dirl o, Roberto, ex pm della Dda di Palermo, per anni al Ministero della Giustizia e al Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) e ora sostitutoa Marsala, ...«Essere magistrato oggi è meno piacevole che esserlo vent'anni fa. Siamo meno popolari ma ce la siamo cercata noi, e credo che negli ultimi anni la ...Trapani. Il magistrato in passato si è occupato della caccia al latitante Matteo Messina Denaro e adesso è tra i titolari delle nuove indagini sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone (sparita 17 ...