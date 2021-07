Il PNRR dei “piccoli”, lotta allo spopolamento e banda larga: 60 milioni alle isole minori (Di venerdì 2 luglio 2021) “Nelle prossime settimane avremo a disposizione 60,5 milioni di euro, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Li anticiperà il ministero per lo Sviluppo economico” con l’obiettivo “di far progredire la banda larga” nelle piccole isole. L’annuncio è arrivato, oggi 2 luglio, dalla ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. “Il ritardo nella capacità di connessione a Internet di alcuni territori – ha spiegato Gelmini – rappresenta l’elemento di debolezza più rilevante per crescita, attrattività di investimenti e flussi turistici“. Quali sono le isole ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 luglio 2021) “Nelle prossime settimane avremo a disposizione 60,5di euro, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Li anticiperà il ministero per lo Sviluppo economico” con l’obiettivo “di far progredire la” nelle piccole. L’annuncio è arrivato, oggi 2 luglio, dalla ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. “Il ritardo nella capacità di connessione a Internet di alcuni territori – ha spiegato Gelmini – rappresenta l’elemento di debolezza più rilevante per crescita, attrattività di investimenti e flussi turistici“. Quali sono le...

