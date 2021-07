Il pensiero alto di Vito Crimi (Di venerdì 2 luglio 2021) La sacra funzione della stampa nel mondo. La stampa cane da guardia del cittadino nei confronti del potere. La stampa punto di vista imprescindibile delle esigenze della società e del popolo. La stampa italiana che l’altro ieri, all’unanimità, apre le sue prime pagine col pensiero alto di Vito Crimi. Di Vito Crimi. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) La sacra funzione della stampa nel mondo. La stampa cane da guardia del cittadino nei confronti del potere. La stampa punto di vista imprescindibile delle esigenze della società e del popolo. La stampa italiana che l’altro ieri, all’unanimità, apre le sue prime pagine coldi. Di

Il pensiero alto di Vito Crimi Il Foglio Il pensiero alto di Vito Crimi La stampa, cane da guardia del cittadino nei confronti del potere, ha aperto così le sue prime pagine. Tutto ok?

