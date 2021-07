Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: anticipazioni oggi 2 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore 3 e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi venerdì 2 luglio: Luciano è finito in ospedale a causa dell’arresto di Oscar. Per Umberto è arrivato il momento di confessare il suo passato. Filippo è pronto per operarsi e tutta la famiglia gli è accanto. Patrizio è turbato dal ritorno di Rossella. La Guarnieri si prepara per discutere la tesi. Il Paradiso delle Signore 3 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) Il3 e Unalvenerdì 2: Luciano è finito in ospedale a causa dell’arresto di Oscar. Per Umberto è arrivato il momento di confessare il suo passato. Filippo è pronto per operarsi e tutta la famiglia gli è accanto. Patrizio è turbato dal ritorno di Rossella. La Guarnieri si prepara per discutere la tesi. Il3 Articolo completo: dal blog SoloDonna

