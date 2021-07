Il Napoli insiste per Emerson Palmieri: il prestito può essere favorito dall’ultima rata di Jorginho (Di venerdì 2 luglio 2021) Calciomercato Napoli: gli azzurri insistono per Emerson Palmieri, la conclusione dell’affare potrebbe essere favorita dall’ultima rata per Jorginho che il Chelsea deve saldare Mario Rui è vicino a trasferirsi al Galatasaray e così il Napoli deve spingere per regalare a Spalletti il terzino sinistro prima dell’inizio del ritiro di Dimaro. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Emerson Palmieri e la trattativa con il Chelsea potrebbe presto subire un’accelerata. Secondo quanto riportato da La ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Calciomercato: gli azzurri insistono per, la conclusione dell’affare potrebbefavoritaperche il Chelsea deve saldare Mario Rui è vicino a trasferirsi al Galatasaray e così ildeve spingere per regalare a Spalletti il terzino sinistro prima dell’inizio del ritiro di Dimaro. Il nome in cima alla lista è sempre quello die la trattativa con il Chelsea potrebbe presto subire un’accele. Secondo quanto riportato da La ...

Advertising

tuttonapoli : Tmw Emerson può lasciare il Chelsea: ha cambiato agente e il Napoli insiste - LALAZIOMIA : Arsenal, insiste per un obiettivo di Lazio e Napoli - LALAZIOMIA : Arsenal, insiste per un obiettivo di Lazio e Napoli - ChiaraBaldi86 : Salvini insiste su «nomi fuori da circuito parlamentare». Col risultato che a Napoli, Bologna e Milano ancora non c… - AgenPolitica : NAPOLI, COMUNALI 2021. GRANT (LEGA) INSISTE PER LA CANDIDATURA DI CATELLO MARESCA -