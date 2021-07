Il momento in cui Italia e Belgio si sono inginocchiati all’Allianz Arena (Di venerdì 2 luglio 2021) E poi si inginocchiarono tutti, perché, in fin dei conti, il razzismo lo combattiamo tutti: il primo minuto di Italia – Belgio è stato uguale per i 22 in campo. E così dovrebbe essere senza nessun se e nessun ma. Dall’inizio dell’europeo ad oggi, la querelle sull’inginocchiamento ha rappresentato il più grosso neo di questa campagna calcistica azzurra. I ragazzi di Mancini si sono disimpegnati benissimo in campo, la Federazione molto meno nella comunicazione istituzionale. La politica come è solita fare ha inasprito il dibattito. La peggior interpretazione di questa storia l’ha data certamente la Federcalcio Italiana, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) E poi si inginocchiarono tutti, perché, in fin dei conti, il razzismo lo combattiamo tutti: il primo minuto diè stato uguale per i 22 in campo. E così dovrebbe essere senza nessun se e nessun ma. Dall’inizio dell’europeo ad oggi, la querelle sull’inginocchiamento ha rappresentato il più grosso neo di questa campagna calcistica azzurra. I ragazzi di Mancini sidisimpegnati benissimo in campo, la Federazione molto meno nella comunicazione istituzionale. La politica come è solita fare ha inasprito il dibattito. La peggior interpretazione di questa storia l’ha data certamente la Federcalciona, ...

