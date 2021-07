Il Milan si fa… Schick: assalto all’attaccante del Bayer Leverkusen (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ un protagonista di Euro 2021, con la maglia della Repubblica Ceca ha raggiunto i quarti di finale della competizione: stiamo parlando di Patrik Schick, attaccante del Bayer Leverkusen che si è dimostrato in crescita anche dal punto di vista realizzativo. Il calciatore non è nuovo al calcio italiano, è stato protagonista con la maglia della Sampdoria, un pò meno con quella della Roma. Si è rilanciato con il prestito al Lipsia, ma il salto di qualità è arrivato sempre in Bundesliga ma con la maglia del Bayer Leverkusen. Adesso è concentrato sull’Europeo, ma a tenere banco è anche il suo futuro. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ un protagonista di Euro 2021, con la maglia della Repubblica Ceca ha raggiunto i quarti di finale della competizione: stiamo parlando di Patrik, attaccante delche si è dimostrato in crescita anche dal punto di vista realizzativo. Il calciatore non è nuovo al calcio italiano, è stato protagonista con la maglia della Sampdoria, un pò meno con quella della Roma. Si è rilanciato con il prestito al Lipsia, ma il salto di qualità è arrivato sempre in Bundesliga ma con la maglia del. Adesso è concentrato sull’Europeo, ma a tenere banco è anche il suo futuro. Il ...

