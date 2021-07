Il manifesto dei sovranisti europei: con Salvini e Meloni firmano Le Pen e Orban (Di venerdì 2 luglio 2021) Una quindicina di sigle «contro l’ideologia tecnocratica di Bruxelles». Accantonata l’uscita dall’euro e dalla ue, i firmatari puntano alla nascita di un gruppo unico al Parlamento Europeo Leggi su corriere (Di venerdì 2 luglio 2021) Una quindicina di sigle «contro l’ideologia tecnocratica di Bruxelles». Accantonata l’uscita dall’euro e dalla ue, i firmatari puntano alla nascita di un gruppo unico al Parlamento Europeo

