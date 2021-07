Il green pass obbligatorio per fare movida o andare al ristorante? (Di venerdì 2 luglio 2021) La proposta di utilizzare il documento per entrare nelle zone in cui gli assembramenti tra giovani sono frequenti è stata lanciata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, mentre l'Ue invita gli Stati a ... Leggi su today (Di venerdì 2 luglio 2021) La proposta di utilizzare il documento per entrare nelle zone in cui gli assembramenti tra giovani sono frequenti è stata lanciata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, mentre l'Ue invita gli Stati a ...

Advertising

borghi_claudio : Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalit… - Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - zazoomblog : Il green pass obbligatorio per fare movida o andare al ristorante? - #green #obbligatorio #movida #andare - nevrotica9 : RT @GiulioMarini2: @OrtigiaP @thewaterflea @garanteprivacy @Libero_official Si difende dietro i proclama non sanzionabili perché libertà d’… -