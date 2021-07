Il Green pass e la lacunosa traduzione in italiano della legge: chi non vuole vaccinarsi non è citato (Di venerdì 2 luglio 2021) Diceva Andreotti che a pensar male si fa peccato, ma sovente si indovina. L’adagio dello storico leader democristiano parrebbe calzare a pennello per la questione del Regolamento europeo nr. 953 del 2021, istitutivo della cosiddetta Carta verde per viaggiare indisturbati in Europa. Per meglio dire, si adatta alla traduzione italiana dell’articolo 36 del testo comunitario quale risultante dal sito ufficiale dell’Unione europea. Laddove si legge che va evitata ogni discriminazione diretta o indiretta delle persone che non sono vaccinate. Per esempio, non vaccinate “perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Diceva Andreotti che a pensar male si fa peccato, ma sovente si indovina. L’adagio dello storico leader democristiano parrebbe calzare a pennello per la questione del Regolamento europeo nr. 953 del 2021, istitutivocosiddetta Carta verde per viaggiare indisturbati in Europa. Per meglio dire, si adatta allaitaliana dell’articolo 36 del testo comunitario quale risultante dal sito ufficiale dell’Unione europea. Laddove siche va evitata ogni discriminazione diretta o indiretta delle persone che non sono vaccinate. Per esempio, non vaccinate “perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti ...

Advertising

borghi_claudio : Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalit… - Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - elmevecio : RT @ilpost: Tutto quello che dovete sapere sul 'Green pass': a partire da come lo si ottiene, per quanto tempo è valido, DOVE è valido e co… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Come funziona il “Green pass” -