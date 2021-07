Il giorno zero della Roma di José Mourinho (Di venerdì 2 luglio 2021) Il giorno zero è arrivato per Roma e soprattutto per la Roma. José Mourinho è arrivato in città. È atterrato all'aeroporto di Ciampino con jet privato della flotta Friedkin, pilotato dallo stesso presidente Dan. L'avvicinamento alla Capitale era iniziato una settimana fa, nel modo migliore possibile per un tifoso Romanista: una foto, di repertorio, con Francesco Totti. È continuato con foto dall'aeroplano. Serviva incanalare entusiasmo dopo un anno sbagliato come l'ultimo passato dai giallorossi. Le centinaia di tifosi che l'hanno accolto fuori ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilè arrivato pere soprattutto per laè arrivato in città. È atterrato all'aeroporto di Ciampino con jet privatoflotta Friedkin, pilotato dallo stesso presidente Dan. L'avvicinamento alla Capitale era iniziato una settimana fa, nel modo migliore possibile per un tifosonista: una foto, di repertorio, con Francesco Totti. È continuato con foto dall'aeroplano. Serviva incanalare entusiasmo dopo un anno sbagliato come l'ultimo passato dai giallorossi. Le centinaia di tifosi che l'hanno accolto fuori ...

