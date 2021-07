Il giorno dello Special One, l'uomo dei sogni (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Che a Roma non sarebbe stato tanto il giorno di Italia-Belgio quanto quello del Suo sbarco a Trigoria lo si era capito ieri verso l'ora di pranzo, quando sulle radio locali e sui social si sono intensificate le conferme: è sicuro, atterra domani, farà qualche giorno di quarantena, poi presentazione e chiusura del mercato. Il tam-tam è ripreso stamattina alle prime luci dell'alba sui siti romanisti. “Andrà a prenderlo il presidente Dan Friedkin in persona a bordo del suo jet privato N1F”. E così puntualmente è stato. Josè Mourinho è sbarcato a Ciampino alle 14:43, sciarpa di rito al collo, occhiali da sole d'ordinanza, il famoso ghigno che fa sognare ... Leggi su agi (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Che a Roma non sarebbe stato tanto ildi Italia-Belgio quanto quello del Suo sbarco a Trigoria lo si era capito ieri verso l'ora di pranzo, quando sulle radio locali e sui social si sono intensificate le conferme: è sicuro, atterra domani, farà qualchedi quarantena, poi presentazione e chiusura del mercato. Il tam-tam è ripreso stamattina alle prime luci dell'alba sui siti romanisti. “Andrà a prenderlo il presidente Dan Friedkin in persona a bordo del suo jet privato N1F”. E così puntualmente è stato. Josè Mourinho è sbarcato a Ciampino alle 14:43, sciarpa di rito al collo, occhiali da sole d'ordinanza, il famoso ghigno che fa sognare ...

Advertising

DiMarzio : #Roma, primo giorno per #Mourinho in giallorosso: il video dello Special One - poliziadistato : Velletri, l'emozione del #Capodellapolizia nel ricordare Matteo Demenego insieme ai familiari 'Osservando la targa… - Agenzia_Italia : Il giorno dello Special One, a Roma l'uomo dei sogni - Massimi8900 : RT @solagimma: Il 31luglio ultimo giorno di efficacia della dichiarazione dello stato di emergenza 'sanitaria' del 31gennaio 2020. Il gover… - risparmionews : @ErVero3 @aleaus81 @OfficialASRoma Manco il giorno dello sbarco ve? Manco il luogo della presentazione ve? Ma perch… -