Il Giappone con “MIDNIGHT SWAN” vince il Far East Film Festival 23 (Di sabato 3 luglio 2021) Annunciati i Film vincitori del Far East Film Festival 23 MULBERRY AWARDS 2021 MIDNIGHT SWAN, by UCHIDA EIJI MULBERRY AWARDS 2021 YOU’RE NOT NORMAL, EITHER! by MAEDA KOJI MULBERRY AWARDS 2021BLACK DRAGON AWARD 2021 MY MISSING VALENTINE, by CHEN YU-HSUN WHITE MULBERRY AWARDfor a First Feature FilmHAND ROLLED CIGARETTE, by CHAN KIN-LONG WHITE MULBERRY AWARDSpecial MentionANIMA, by CAO JINLING PURPLE MULBERRY AWARD(MYmovies.it award)LIMBO, by SOI CHENG Leggi su udine20 (Di sabato 3 luglio 2021) Annunciati ivincitori del Far23 MULBERRY AWARDS 2021, by UCHIDA EIJI MULBERRY AWARDS 2021 YOU’RE NOT NORMAL, EITHER! by MAEDA KOJI MULBERRY AWARDS 2021BLACK DRAGON AWARD 2021 MY MISSING VALENTINE, by CHEN YU-HSUN WHITE MULBERRY AWARDfor a First FeatureHAND ROLLED CIGARETTE, by CHAN KIN-LONG WHITE MULBERRY AWARDSpecial MentionANIMA, by CAO JINLING PURPLE MULBERRY AWARD(MYmovies.it award)LIMBO, by SOI CHENG

Advertising

the_backdoorTM : @69Massy @RosSim80 Il fuori tema sei tu perché il post parlava di morti da covid in un Giappone no-vax (un paese co… - fritatalover : RT @diohakane: carina questa golden generation del calcio belga, in mezzo alla difesa uno che gioca un giappone e una seconda punta messa a… - manu_99a : @J__Jack Abbiamo battuto una squadra che gioca con vermalen quasi 36enne che gioca in Giappone, senza hazard e con… - alexcobra11 : @_alex91_ Io non dimentico tanti giornalisti che offesero ed ironizzarono sul Giappone dopo la partita con il Belgi… - marcoranieri72 : RT @Zippo88lrr: il Giappone senza #lockdown ha mortalità #Covid_19 di 27 morti x MLN, la media mondiale è 234 e paesi con misure folli come… -