Il Covid e il giallo del piano pandemico: l’ex funzionario dell’Oms Zambon ad Alzano (Di venerdì 2 luglio 2021) Domenica 4 luglio il medico ed ex funzionario dell’Oms Francesco Zambon sarà ad Alzano Lombardo per presentare il suo libro, intitolato “Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti”. Il nome di Zambon è balzato agli onori della cronaca a causa del rapporto da lui coordinato nella sede veneziana dell’Oms sulla situazione pandemica in Italia. Documento successivamente ritirato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità. Tutto era iniziato lo scorso anno quando gli venne dato il compito di redigere una relazione che illustrasse la risposta italiana al Covid-19: uno ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 luglio 2021) Domenica 4 luglio il medico ed exFrancescosarà adLombardo per presentare il suo libro, intitolato “Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti”. Il nome diè balzato agli onori della cronaca a causa del rapporto da lui coordinato nella sede venezianasulla situazione pandemica in Italia. Documento successivamente ritirato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità. Tutto era iniziato lo scorso anno quando gli venne dato il compito di redigere una relazione che illustrasse la risposta italiana al-19: uno ...

Advertising

NicolaPorro : Altro studio, altro giallo. Cosa successe davvero a #Wuhan negli ultimi mesi del 2019? ?? - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Due tabelle sulle province italiane. La prima è una graduatoria per numero di nuovi positivi al #coronavirus per provincia… - LucaGattuso : Due tabelle sulle province italiane. La prima è una graduatoria per numero di nuovi positivi al #coronavirus per pr… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Due tabelle sulle province italiane. La prima è una graduatoria per numero di nuovi positivi al #coronavirus per provincia… - LucaGattuso : Due tabelle sulle province italiane. La prima è una graduatoria per numero di nuovi positivi al #coronavirus per pr… -