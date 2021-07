Il cliente non gradisce il grado di cottura della carne: parapiglia nel ristorante, prima le botte, poi il furto (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ successo di tutto per colpa di una bistecca cotta male. Una banale lite all’interno di un ristorante, degenerata in modo violento tra il ristoratore e un cliente, ha portato gli agenti del Commissariato Distaccato di Cisterna a denunciare entrambi per lesioni e minacce, nonché una amica dell’avventore per furto. Il tutto ha origine dalle lamentele del cliente circa il grado di cottura della carne appena servita, non accettate dal ristoratore, cui ha fatto seguito un violento parapiglia tra i due uomini. L’amica: “Pago io”, ma ruba il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ successo di tutto per colpa di una bistecca cotta male. Una banale lite all’interno di un, degenerata in modo violento tra il ristoratore e un, ha portato gli agenti del Commissariato Distaccato di Cisterna a denunciare entrambi per lesioni e minacce, nonché una amica dell’avventore per. Il tutto ha origine dalle lamentele delcirca ildiappena servita, non accettate dal ristoratore, cui ha fatto seguito un violentotra i due uomini. L’amica: “Pago io”, ma ruba il ...

