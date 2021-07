Il Belgio, diviso quasi su tutto, si unisce attorno alla Nazionale. Come l’Italia (Di venerdì 2 luglio 2021) Di articoli che raccontano le stranezze del Belgio, di Come sia una Nazione creata a tavolino dalle potenze dell’Ottocento, dopo la disfatta di Napoleone a Waterloo, ce ne sono a bizzeffe. Molti spiegano dettagliatamente le tante anomalie di un Paese organizzato in uno Stato federale che non ha nemmeno un nome che va bene a tutti (Koninkrijk België per i fiamminghi, Royaume de Belgique per i valloni, Königreich Belgien per la minoranza tedesca. Belgium nelle versione inglese, quella neutra) diviso amministrativamente in 3 Regioni – Fiandre, Vallonia e Bruxelles (che oltre ad essere capitale dello Stato Federale, e de facto dell’Unione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Di articoli che raccontano le stranezze del, disia una Nazione creata a tavolino dalle potenze dell’Ottocento, dopo la disfatta di Napoleone a Waterloo, ce ne sono a bizzeffe. Molti spiegano dettagliatamente le tante anomalie di un Paese organizzato in uno Stato federale che non ha nemmeno un nome che va bene a tutti (Koninkrijk België per i fiamminghi, Royaume de Belgique per i valloni, Königreich Belgien per la minoranza tedesca. Belgium nelle versione inglese, quella neutra)amministrativamente in 3 Regioni – Fiandre, Vallonia e Bruxelles (che oltre ad essere capitale dello Stato Federale, e de facto dell’Unione ...

