Il 2020, l’annus horribilis: casi di pedopornografia a +132% (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug – Il 2020 non è stato soltanto un annus horribilis per via della diffusione globale del Covid. E’ stato un anno terrificante anche per l’impressionante aumento dei casi di pedopornografia. A rivelarlo è adesso Pasquale Stanzione, garante per la protezione dei dati personali. pedopornografia, nel 2020 incremento terrificante “Nel 2020 si è registrato un incremento di circa il 132%, rispetto al 2019, dei casi trattati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia e un aumento del 77% dei casi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug – Ilnon è stato soltanto un annusper via della diffusione globale del Covid. E’ stato un anno terrificante anche per l’impressionante aumento deidi. A rivelarlo è adesso Pasquale Stanzione, garante per la protezione dei dati personali., nelincremento terrificante “Nelsi è registrato un incremento di circa il 132%, rispetto al 2019, deitrattati dal Centro nazionale per il contrasto dellae un aumento del 77% deidi ...

maresca_franco : LA PUBBLICITÀ TORNA A CRESCERE (+22,1%) SULLA RADIO DOPO L’ANNUS HORRIBILIS 2020. un significativo recupero delle p… - GianniJjrc : @realvarriale Se per Ronaldo,capocannoniere in Serie A, autore di 29 gol in 33 partite, che in un anno difficile vi… - vitti2173 : RT @juventibus: Tra l'annus horribilis di #CristianoRonaldo, gli 'autogol degli juventini' Szczesny e Demiral e le reti dell'ex Atletico Mo… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: Tra l'annus horribilis di #CristianoRonaldo, gli 'autogol degli juventini' Szczesny e Demiral e le reti dell'ex Atletico Mo… - IronmikBW : RT @juventibus: Tra l'annus horribilis di #CristianoRonaldo, gli 'autogol degli juventini' Szczesny e Demiral e le reti dell'ex Atletico Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 l’annus Il 2020, l’annus horribilis: casi di pedopornografia a +132% Il Primato Nazionale