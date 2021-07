I video del pestaggio sono uno schiaffo in faccia. Acceleriamo sulla giustizia riparativa (Di venerdì 2 luglio 2021) Le immagini dal carcere di Santa Maria Capua Vetere sono arrivate come un pugno nello stomaco sui nostri cellulari, e hanno riacceso i fari dell’opinione pubblica sulla drammatica situazione carceraria italiana. Ed è bene che non si spengano, perché occorre aumentare il grado di consapevolezza della nostra società sull’importanza del rispetto dei principi dello Stato di diritto, senza con questo essere “buonisti” o politicamente schierati. Pretendere che uno Stato liberale e democratico abbia un sistema penitenziario dove non esplodano rivolte, e dove gli agenti di custodia non si vendichino pestando a sangue i detenuti da, deve essere il minimo comune ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Le immagini dal carcere di Santa Maria Capua Veterearrivate come un pugno nello stomaco sui nostri cellulari, e hanno riacceso i fari dell’opinione pubblicadrammatica situazione carceraria italiana. Ed è bene che non si spengano, perché occorre aumentare il grado di consapevolezza della nostra società sull’importanza del rispetto dei principi dello Stato di diritto, senza con questo essere “buonisti” o politicamente schierati. Pretendere che uno Stato liberale e democratico abbia un sistema penitenziario dove non esplodano rivolte, e dove gli agenti di custodia non si vendichino pestando a sangue i detenuti da, deve essere il minimo comune ...

Advertising

acmilan : ??? Looking back over the season that brought us #BackHome, starting with the pre-season and Europa League qualifier… - ItaliaViva : Mi tranquillizza molto sapere che Conte e Grillo siano impegnati a discutere dello statuto del Movimento e non di v… - matteosalvinimi : Soddisfatto che la riforma fiscale del governo vada nella direzione indicata dalla Lega: riduzione delle tasse, men… - titlispam : RT @deansmoriarty: io e te seduti sul divano, parlar del più e del meno, ???? ?? ???? ???????? ?????????? ????????????; quello che potremmo fare io e te non l'… - Mikepub1 : RT @signori_massimo: Eccolo il giornaliero ringraziamento al pd. Notare il regista del video dalla parte dei teppisti africani... -