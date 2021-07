I vertici hanno coperto il pestaggio di Santa Maria Capua Vetere

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 luglio 2021) Chi ha pestato, chi ha osservato senza fare niente e chi ha comandato. Nei fatti dii livelli di responsabilità sono almeno tre. In quell’atto che per il gip fu una rappresaglia contro i detenuti che avevano ‘osato’ rivoltarsi perché spaventati dall’ingresso del Covid anche nel penitenziaria sono tanti i nomi e i volti che entrano in gioco e, come spiega Repubblica, la catena è ben più estesa di quella che appare dalle immagini del video delle violenze. A essere coinvolta, in vario modo, è tutta la catena di comando. Dal vertice delle carceri campane fino alla struttura centrale. Non tutti ...