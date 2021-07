I vaccini hanno effetti collaterali sul ciclo mestruale? Ecco cosa sappiamo davvero e perché bisogna evitare allarmismi (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono numeri ufficiali quelli che arrivano dall’MHRA, l’ente regolatore inglese per i medicinali: quasi 4mila donne hanno sofferto di problemi mestruali poco dopo aver ricevuto il vaccino contro Covid-19. Un dato rilevato da segnalazioni che la Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency sta monitorando da vicino cercando di determinare il reale nesso causale tra la somministrazione e il possibile effetto collaterale. I dati ufficiali diffusi dal Sunday Times parlano di 2.734 segnalazioni di problemi mestruali legati al vaccino AstraZeneca, 1.158 relativi al vaccino Pfizer e 66 legati al vaccino Moderna fino al 17 maggio. Numeri che ad oggi suscitano diversi ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono numeri ufficiali quelli che arrivano dall’MHRA, l’ente regolatore inglese per i medicinali: quasi 4mila donnesofferto di problemi mestruali poco dopo aver ricevuto il vaccino contro Covid-19. Un dato rilevato da segnalazioni che la Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency sta monitorando da vicino cercando di determinare il reale nesso causale tra la somministrazione e il possibile effetto collaterale. I dati ufficiali diffusi dal Sunday Times parlano di 2.734 segnalazioni di problemi mestruali legati al vaccino AstraZeneca, 1.158 relativi al vaccino Pfizer e 66 legati al vaccino Moderna fino al 17 maggio. Numeri che ad oggi suscitano diversi ...

