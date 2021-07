I pestaggi di Santa Maria Capua Vetere e il dilemma del populismo italiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dal punto di vista politico, le immagini deinel carcere disuscitano tre interrogativi. Il primo riguarda la natura del centrodestra, e in particolare del partito guidato da Matteo Salvini, anche ieri impegnato a contendersi con Giorgia Meloni il ruolo di principale avversario dello stato di diritto e dei principi basilari della civiltà moderna, schierandosi, se non proprio a difesa, quanto meno tra i grandi minimizzatori di quegli orrori. (Piccola nota psico-linguistica: quando a compiere atti anche assai meno efferati è un singolo immigrato, per Salvini è la prova che ...

gennaromigliore : Le immagini diffuse relativamente ai pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono sconvolegenti e ripugnan… - Corriere : Pestaggi al carcere di Santa Maria Capua Vetere, la visita di Salvini - StefanoFeltri : Carcere Santa Maria Capua Vetere, arrestati agenti della polizia penitenziaria Una grande storia di inciviltà che… - giap87625642 : RT @salvini_giacomo: Il ministro della Giustizia Marta Cartabia ieri ha sospeso i 52 agenti indagati per i pestaggi e le torture nel carcer… - zazoomblog : Santa Maria Capua Vetere: il ruolo del tarantino dirigente del sistema delle carceri campane le denunce di pestaggi… -

La Camera penale di Napoli interviene così nel dibattito sul carcere che si è riacceso all'indomani della svolta nell'inchiesta suinel carcere diMaria Capua Vetere. "Oggi " spiega il ...... nel centro del ciclone in questi giorni per i fatti diMaria Capua Vetere. Hanno suscitato unanime clamore e indignazione i video deie delle violenze operate da agenti della polizia ...Un messaggio via chat con le icone dei danzatori. È il 14 aprile del 2020, quando il provveditore all'amministrazione penitenziaria della Campania, Antonio Fullone, oggi interdetto dai pubblici uffici ...Solidarietà anche ai colpevoli del pestaggio a Santa Maria Capua Vetere. Perché è grottesco additarli come mele marce: non si è trovata una sola mela sana tra loro. La galera trasforma uomini ordinari ...