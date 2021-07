I cambiamenti climatici uccidono: l’allarme degli scienziati. Cosa potrebbe accadere dopo i 49,5° in Canada (Di venerdì 2 luglio 2021) l’allarme sui cambiamenti climatici non è scattato certo oggi, ma l’ondata di caldo anomalo che sta investendo il Nord America (e in particolare il Canada) è l’ennesimo segnale di pericolo su un’emergenza chiara e concreta, dalla quale nessuno di noi può sottrarsi. LEGGI ANCHE:– Cosa accadrà in Italia per il cambiamento climatico? La data che mette paura a tutti: quando ci saranno città allagate, tempeste e incendi devastanti l’allarme sui cambiamenti climatici si fa sempre più pressante: le ondate di caldo anomalo in Canada non sono ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 luglio 2021)suinon è scattato certo oggi, ma l’ondata di caldo anomalo che sta investendo il Nord America (e in particolare il) è l’ennesimo segnale di pericolo su un’emergenza chiara e concreta, dalla quale nessuno di noi può sottrarsi. LEGGI ANCHE:–accadrà in Italia per il cambiamento climatico? La data che mette paura a tutti: quando ci saranno città allagate, tempeste e incendi devastantisuisi fa sempre più pressante: le ondate di caldo anomalo innon sono ...

Advertising

GassmanGassmann : I governi che non capiscono ORA, e che non agiscono ORA, contro i cambiamenti climatici, con tutte le misure possib… - valigiablu : La forte ondata di calore che sta colpendo gli Stati a nord-ovest degli USA e il Canada e il ruolo dei cambiamenti… - Mov5Stelle : Il 2021 è un anno cruciale per rilanciare la cooperazione internazionale su temi come il contrasto ai cambiamenti c… - clobo70 : RT @valigiablu: La forte ondata di calore che sta colpendo gli Stati a nord-ovest degli USA e il Canada e il ruolo dei cambiamenti climatic… - RobRe62 : RT @valigiablu: La forte ondata di calore che sta colpendo gli Stati a nord-ovest degli USA e il Canada e il ruolo dei cambiamenti climatic… -