“Ho un tumore al seno” ex dama di UeD confessa la tragica notizia e rinvia le sue nozze (Di venerdì 2 luglio 2021) Ha trovato l’amore nella trasmissione Uomini e Donne, era prossima alle nozze ma per il momento Luisa Anna Monti dovrà rimandare a causa di un serio problema di salute. La minaccia di un tumore maligno Tutti la ricorderanno, rossa, sincera e diretta, aveva lasciato il parterre mano nella mano con Salvio Calabretta, e lui ora le sta ancora vicino in questo momento drammatico. Lo ha confessato Luisa al magazine Uomini e Donne: In questo momento è come se stessi camminando sui carboni ardenti: ho da poco scoperto di avere un tumore al seno e sono in attesa che mi chiamino dall’ospedale Gemelli ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 2 luglio 2021) Ha trovato l’amore nella trasmissione Uomini e Donne, era prossima allema per il momento Luisa Anna Monti dovrà rimandare a causa di un serio problema di salute. La minaccia di unmaligno Tutti la ricorderanno, rossa, sincera e diretta, aveva lasciato il parterre mano nella mano con Salvio Calabretta, e lui ora le sta ancora vicino in questo momento drammatico. Lo hato Luisa al magazine Uomini e Donne: In questo momento è come se stessi camminando sui carboni ardenti: ho da poco scoperto di avere unale sono in attesa che mi chiamino dall’ospedale Gemelli ...

