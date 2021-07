“Ho perso 30 kg ma sono viva”. La showgirl italiana lascia finalmente l’ospedale (Di venerdì 2 luglio 2021) La lotta contro il Coronavirus è stata durissima, ma per fortuna ora il peggio sembra alle spalle. Elenoire Ferruzzi si rifà viva dopo ben tre mesi di ricovero a causa delle gravi condizioni di salute in cui l’ha ridotta il Covid-19. La showgirl è tornata a casa e ha pubblicato un post su Instagram. In realtà, già il mese scorso la stessa Elenoire, dopo aver fatto preoccupare parecchio i suoi fan, aveva voluto mandare un messaggio rassicurante. “Ciao schifosini. Faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. Voglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) La lotta contro il Coronavirus è stata durissima, ma per fortuna ora il peggio sembra alle spalle. Elenoire Ferruzzi si rifàdopo ben tre mesi di ricovero a causa delle gravi condizioni di salute in cui l’ha ridotta il Covid-19. Laè tornata a casa e ha pubblicato un post su Instagram. In realtà, già il mese scorso la stessa Elenoire, dopo aver fatto preoccupare parecchio i suoi fan, aveva voluto mandare un messaggio rassicurante. “Ciao schifosini. Faccio questo video per dirvi che. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. Voglio ...

Advertising

attilascuola : RT @Mercedesgle7: Sono lesbica.L’ho scoperto oggi.L’ho detto alla mia famiglia è mi hanno ripudiata.Mi è rimasto qualche euro in tasca e il… - staygoldnotcold : @grrjimim pensa che al comeback di dynamite già c'era, ci sono troppo affezionata sono un caso perso ?? - CristianNovelli : @Pasqual01029538 @erretti42 Non credo che il M5s abbia perso voti per via di Conte (che è stra-popolare) ma per la… - LibriSoria : @Oytis84 @Renatapadovani6 @carlottero Lo scrivi tu, con che basi? Quali lauree. Sono stanca di leggere i tuoi sprol… - bazaarvialatta : ho così tanti ringraziamenti che mi sono perso qualcuno per strada! grazie anche a @UndergroundSea6 <3 -