"Ho messo ogni cosa a posto". Cecilia Rodriguez chiude il cerchio. La resa dei conti con Giulia Salemi è arrivata via telefono (Di venerdì 2 luglio 2021) "Amica, amica, e poi…". Litigi, incomprensioni, un livore dovuto ad un ex fidanzato in comune. E poi, ovviamente, polemiche social. Parliamo di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. L'ultima volta che la Chechu aveva parlato dell'ex gieffina le parole non erano state proprio al miele. "Lei era una ragazza che aveva una mezza storia con mio fratello, poi c'era qualcosa su Iannone che la chiamava. Quindi ho fatto uno più uno. Non abbiamo mai litigato, questo sì, però abbiamo smesso di seguirci per questo motivo. Quindi non siamo amiche dai".

