“Ho il cancro al seno”. Uomini e donne, la terribile notizia per tutti i fan: “Ho tanta paura…” (Di venerdì 2 luglio 2021) Una doccia fredda per tutti i fan di Uomini e donne. A dare queste terribile notizia è proprio la diretta interessata, Luisa Anna Monti, l’ex dama del Trono Over del programma di Maria de Filippi. La 49enne si è ritrovata improvvisamente a dover combattere per la sua salute. Anna confessa sulle pagine del numero del Magazine dedicato al programma, ha scoperto di avere un tumore al seno. Il pubblico di Canale 5 l’ultima volta l’ha vista al centro dello studio con Salvio Calabretta per l’attesa proposta di matrimonio. I due avrebbero dovuto celebrare le nozze questa estate, ma la scoperta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Una doccia fredda peri fan di. A dare questeè proprio la diretta interessata, Luisa Anna Monti, l’ex dama del Trono Over del programma di Maria de Filippi. La 49enne si è ritrovata improvvisamente a dover combattere per la sua salute. Anna confessa sulle pagine del numero del Magazine dedicato al programma, ha scoperto di avere un tumore al. Il pubblico di Canale 5 l’ultima volta l’ha vista al centro dello studio con Salvio Calabretta per l’attesa proposta di matrimonio. I due avrebbero dovuto celebrare le nozze questa estate, ma la scoperta ...

Advertising

CronacaSocial : 'Ho il cancro al seno!' Il triste annuncio dell'attrice 19enne ?? - FedericaMagnano : RT @VallyLongo: @CasaLettori #ConLaScrittura condivido l'amore JDL Street Art Padova – Ospedale S. Antonio 'Fidanzati da tempo, lui le ha… - CSVSalerno : #map2020 Ricette pae-sane, raccolta di ricetta in epoca covid | presentazione ad Atena Lucana lunedì 5 luglio 2021… - liolilioo : per me il fiocco rosa nel mio nome vale molto di più di quello che può essere lady, nella mia vita ha assunto un si… - GiuseppeAnguil1 : La Pep Therapy, una storia di successo: è la start up francese (finanziata anche in Italia) che studia come aggredi… -