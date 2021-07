“Ho 3 figli di mantenere”. Sossio Aruta, momento nero per l’ex cavaliere rimasto senza lavoro. “Costretto a questo” (Di venerdì 2 luglio 2021) Prima ha scoperto di aver contratto il Covid, poi la notizia del licenziamento. Periodo difficile per Sossio Aruta, l’ex calciatore e terzo classificato nell’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Paola Di Benedetto. Una serie di notizie negative sta contrassegnando questo periodo della sua vita. Doveva partecipare a un evento a Torino ed ha dovuto sottoporsi a un tampone per partire. E per precauzione lo ha fatto anche la sua compagna Ursula Bennardo. Entrambi sono risultati positivi al Covid-19. “Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma vi posso assicurare che sto malissimo. Ho perso già quattro ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Prima ha scoperto di aver contratto il Covid, poi la notizia del licenziamento. Periodo difficile percalciatore e terzo classificato nell’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Paola Di Benedetto. Una serie di notizie negative sta contrassegnandoperiodo della sua vita. Doveva partecipare a un evento a Torino ed ha dovuto sottoporsi a un tampone per partire. E per precauzione lo ha fatto anche la sua compagna Ursula Bennardo. Entrambi sono risultati positivi al Covid-19. “Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma vi posso assicurare che sto malissimo. Ho perso già quattro ...

