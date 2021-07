Hermann Hesse, l’artista dall’animo tanto sensibile quanto tormentato (Di venerdì 2 luglio 2021) Hermann Hesse è stato tantissime cose. Tutti lo conoscono come scrittore e poeta e forse pochi sanno che è stato anche un aforista, un filosofo e addirittura un pittore. La sua produzione, è vastissima e conta quindici raccolte di poesie e trentadue tra romanzi e raccolte di racconti. Il 2 Luglio di 144 anni fa, nasceva questa splendida mente della letteratura europea. L’opera di Hermann Hesse esprime il rifiuto di una società moderna troppo tecnicizzata e il desiderio di recuperare una nuova e più profonda spiritualità. I suoi romanzi e racconti hanno avuto una forte influenza sul movimento giovanile di protesta degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)è stato tantissime cose. Tutti lo conoscono come scrittore e poeta e forse pochi sanno che è stato anche un aforista, un filosofo e addirittura un pittore. La sua produzione, è vastissima e conta quindici raccolte di poesie e trentadue tra romanzi e raccolte di racconti. Il 2 Luglio di 144 anni fa, nasceva questa splendida mente della letteratura europea. L’opera diesprime il rifiuto di una società moderna troppo tecnicizzata e il desiderio di recuperare una nuova e più profonda spiritualità. I suoi romanzi e racconti hanno avuto una forte influenza sul movimento giovanile di protesta degli ...

