HabeMous Papam | social impazziti per l' arrivo di Mourinho

Corriere : Mourinho a Roma con la sciarpa giallorossa . I tifosi festeggiano: «HabeMous Papam» - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: HabeMous Papam: il mondo dei social impazzito per l'arrivo del portoghese. #Mourinho - Antinovax : Mourinho nella Capitale con la sciarpa della Roma. I tifosi: «HabeMous Papam» - msicc : RT @Corriere: Mourinho a Roma con la sciarpa giallorossa . I tifosi festeggiano: «HabeMous Papam» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Mourinho a Roma con la sciarpa giallorossa . I tifosi festeggiano: «HabeMous Papam» -

Ultime Notizie dalla rete : HabeMous Papam

Una città che non aspettava che questo: l'arrivo di Josè Mourinho. Il mondo dei social e delle radio giallorosse da stamattina non parla di altro. Per prima cosa i tifosi hanno tracciato il volo GLF6 ...A partire dal murales con Mourinho sulla Vespa , realizzato quasi due mesi fa, passando alle magliette con scritto "" e lo stesso allenatore portoghese vestito da pontefice con la mano ...José Mourinho è arrivato a Ciampino come una rockstar facendo esplodere l'entusiasmo dei tifosi giallorossi. Tanto che a Trigoria è stato già issato uno striscione nuovo: “HabeMOUs papam” ...Sono passati quasi due mesi da quel "Daje Roma" che aveva scatenato la piazza giallorossa. Era il 4 maggio, il giorno in cui era stato annunciato a sorpresa l'ingaggio da parte della società romanista ...