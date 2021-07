Advertising

Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: Gubitosi: 'Serie A, B, Champions e le coppe europee. TimVision adesso è la casa del calcio' - sportli26181512 : Gubitosi: 'Serie A, B, Champions e le coppe europee. TimVision adesso è la casa del #calcio': Gubitosi: 'Serie A, B… - Gazzetta_it : Gubitosi: 'Serie A, B, Champions e le coppe europee. TimVision adesso è la casa del calcio' -

La Gazzetta dello Sport

Luigi, Dazn si è assicurata i diritti del calcio diA per le prossime tre stagioni. Che impatto ci sarà dopo circa 20 anni di gestione di Sky? "Il passaggio dal satellite allo ......in unadi attività legate al cinema in preparazione dell'edizione 50 Plus del Giffoni Film Festival, in programma dal 21 al 31 luglio nella cittadina salernitana. "Al direttore Claudio...Luigi Gubitosi, amministratore delegato del gruppo Tim, si era accorto che il solo calcio di Serie A, Serie B, Europa League e Conference League di Dazn poteva non essere sufficiente per attrarre le m ...Torna ad accendersi lo scontro sui diritti tv del calcio. Sky ha infatti ufficializzato la decisione di presentare un ricorso all'Antitrust ...