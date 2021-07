Guardia costiera libica: spari ai migranti dalla motovedetta degli italiani (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Ong tedesca ha mostrato in un video un violento attacco da parte della Guardia costiera libica a un natante con 62 persone a bordo. L’attacco della Guardia costiera libica La ripresa è stata fatta da <<Seabird>>, il velivolo di Sea Watch. Nella sequenza vengono mostrati inseguimenti e raffiche di mitragliatori, in alto Mediterraneo, della Guardia costiera libica. Il barcone ospitava 62 immigrati inermi a bordo che hanno rischiato di essere uccisi o finire in mare. L’organizzazione tedesca no-profit, che opera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Ong tedesca ha mostrato in un video un violento attacco da parte dellaa un natante con 62 persone a bordo. L’attacco dellaLa ripresa è stata fatta da < >, il velivolo di Sea Watch. Nella sequenza vengono mostrati inseguimenti e raffiche di mitragliatori, in alto Mediterraneo, della. Il barcone ospitava 62 immigrati inermi a bordo che hanno rischiato di essere uccisi o finire in mare. L’organizzazione tedesca no-profit, che opera ...

