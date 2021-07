(Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Pappi Corsicato designato Presidente di Giuria, il– che si terrà dal 31 luglio all’8 agosto 2021 in varie location a Catanzaro – annuncia ladella sua diciottesima edizione: l’attrice e modella. Chi è? Abruzzese di nascita, dopo un anno di studi in Cina e il liceo, si trasferisce a Milano, dove studia economia presso l’Università Bocconi ed inizia la carriera di modella. Nel 2018 è tra gli interpreti di ‘Una giacca’, cortometraggio realizzato per Giorgio ...

Advertising

zazoomblog : L’attrice e modella Greta Ferro Madrina del Magna Graecia Film Festival 2021 - #L’attrice #modella #Greta #Ferro - S1Tv : L’attrice e modella Greta Ferro madrina del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro - Strill_it : L’attrice e modella Greta Ferro Madrina del Magna Graecia Film Festival 2021 - Czinforma : - CDNewsCalabria : Sarà Greta Ferro la madrina del Magna Graecia Film Festival -

Ultime Notizie dalla rete : GRETA FERRO

LaC news24

... il Magna Graecia Film Festival - che si terrà dal 31 luglio all'8 agosto in varie location a Catanzaro - annuncia la madrina della sua diciottesima edizione: l'attrice e modella. ...... (QUI) il Magna Graecia Film Festival - che si terrà dal 31 luglio all'8 agosto in varie location a Catanzaro - annuncia la madrina della sua diciottesima edizione: l'attrice e modella. ...Dopo l'annuncio di Pappi Corsicato designato Presidente di Giuria, il Magna Graecia Film Festival - che si terrà dal 31 luglio all'8 agosto 2021 in varie ...Abruzzese di nascita, dopo un anno di studi in Cina e il liceo, si trasferisce a Milano, dove studia economia presso l’Università Bocconi ed inizia la carriera di modella. Nel 2018 è tra gli interpret ...